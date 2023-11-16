В Астраханской области прогнозируют увеличение рабочих мест в сфере МСП

АСТРАХАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Астраханской области до конца года прогнозируют увеличение количества занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 125 тыс. человек, что составить треть от общего числа всех работающих граждан. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра экономического развития региона Лейсан Шафикова.

"Ежегодно наблюдается увеличение количества субъектов МСП и самозанятых. Так, по итогам 2022 года этот показатель составил 64 197 человек, что на 37% больше 2021 года. На текущий момент численность занятых в сфере МСП, включая самозанятых, в Астраханской области составила свыше 121 тыс. человек. До конца текущего года планируется увеличение количества занятых в МСП до 125 тыс. человек, что составит около 30% от общего числа работающих граждан", - сообщила Шафикова.

Она уточнила, что в текущем году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" свыше 235 млн руб. направлено на господдержку порядка 5 тыс. начинающих и действующих предпринимателей. Кроме того, в рамках нацпроекта также оказывается содействие в прохождении процедуры присвоения определенной категории по системе "звезд" объектам туристской инфраструктуры, где государство оплачивает 95% от стоимости услуги, а предприниматель только 5%.

"В 2023 году данная услуга оказана семи субъектам МСП, являющимся участниками кластера сервиса и туризма Астраханской области, на общую сумму порядка 165 тыс. руб. Предпринимателями получено свидетельство о присвоении гостинице категории, которое позволит упорядочить гостиничную деятельность и предоставлять потребителям гостиничных услуг достоверную информацию об объектах размещения, расположенных на территории Астраханского края. Всего в текущем году планируется оказать услуги по классификации объектов туристской индустрии на сумму свыше 333 тыс. рублей", - пояснила Шафикова.