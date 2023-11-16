В Приморье к заводу минеральных удобрений до конца года проведут газ

Как сообщили в региональном правительстве, газопровод уже смонтировали

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Находкинский завод минеральных удобрений в Приморском крае получит газ по новому газопроводу в декабре 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморья. Газопровод смонитрован, идут пусконаладочные работы.

"В рамках совместной программы с "Газпромом", сегодня ведется строительство 98 км газопровода высокого давления в поселок Врангель к Находкинскому заводу минеральных удобрений. На сегодняшний день сварено и уложено 100% газовой трубы. Проводятся пусконаладочные работы. Пуск газа запланирован в декабре текущего года", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что стоимость проекта трубы составляет порядка 32 млрд рублей. Создание газовой инфраструктуры на юге Приморья даст возможность газифицировать третий по величине город региона - Находку.

"В настоящее время на территории Приморского края построено: 484 км магистрального газопровода, отводов от магистрального гаазопровода - 260 км, газораспределительных сетей - 265 км", - уточнили в пресс-службе.

Находкинский завод минеральных удобрений входит в десятку крупнейших инвестиционных проектов России, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят 49 млрд рублей уже в период действия льготного режима территории опережающего развития. Выход на проектную мощность первого этапа проекта, планируется, согласно данным предприятия, в 2025 году.