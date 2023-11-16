"Казтрансойл" за 10 месяцев поставил в Германию 690 тыс. тонн казахстанской нефти

В ноябре компания планирует поставить еще 100 тыс. тонн

АСТАНА, 16 ноября. /ТАСС/. Национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл" в январе - октябре 2023 года поставил в Германию 690 тыс. тонн казахстанской нефти, в ноябре планируется поставка 100 тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В январе - октябре 2023 года объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составил 690 тыс. тонн. В ноябре в Германию АО "Казтрансойл" планирует поставить 100 тыс. тонн казахстанской нефти", - говорится в сообщении.

В декабре 2022 года АО "Казтрансойл" направило годовую заявку на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию. Этот транзит нефти осуществляется в рамках соответствующего соглашения между правительствами Казахстана и России от 7 июня 2002 года.

"АО "Казтрансойл" подтверждает наличие технической возможности для транспортировки 1,2 млн тонн казахстанской нефти в год по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию, но фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний", - пояснили в пресс-службе.

Экспорт из порта Актау

Также за прошедшие 10 месяцев "Казтрансойл" на 54% увеличил экспорт казахстанской нефти из порта Актау на побережье Каспийского моря по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

"В январе - октябре 2023 года объем транспортировки казахстанской нефти из порта Актау на экспорт составил 2,8 млн тонн, что на 981 тыс. тонн, или на 54%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в тексте.

В частности, объем транспортировки нефти по направлению порта Баку из порта Актау увеличился на 964 тыс. тонн и составил 1 млн 123 тыс. тонн. "По направлению порта Махачкала из порта Актау отгружено 1 млн 676 тыс. тонн казахстанской нефти, что на 17 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным показателем за 10 месяцев 2022 года", - уточнили в "Казтрансойл".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в 2022 году поручил увеличить транспортировку нефти по Транскаспийскому коридору. В соответствии с данным поручением национальная компания "Казмунайгаз" и государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти с месторождения Тенгиз в год в направлении нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан.