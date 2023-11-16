16 ноября, 04:10

"Газпром межрегионгаз" продолжит развитие идеи "газовой ипотеки" на федеральном уровне

Гендиректор компании Сергей Густов отметил, что в некоторых регионах граждане активно пользуются этим механизмом

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. "Газпром межрегионгаз" продолжит развивать идею "газовой ипотеки" для получения по льготной ставке средств на покупку газового оборудования на федеральном уровне. Об этом в интервью ТАСС заявил гендиректор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов.

"Она ["газовая ипотека"] не получила пока широкого распространения на федеральном уровне, но в некоторых регионах, например, в Кировской области, жители активно пользуются этим механизмом. Человек берет кредит, а проценты по кредиту за него платят региональные власти. Это еще одна возможность для роста числа подключений к газовым сетям в рамках догазификации", - сказал он, добавив, что компания будет "эту тему развивать и дальше, в том числе и на федеральном уровне".

Ранее "Газпром межрегионгаз" оценивал потенциальное число участников "газовой ипотеки" в 325,5 тыс. граждан. Такая ипотека позволит получить по льготной ставке средства на покупку газового оборудования и прокладывание газовой сети на участке.

Полная версия интервью будет опубликована в 09:00 мск. 

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Россия
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