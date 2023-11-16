16 ноября, 04:03

"Газпром межрегионгаз" оценил потенциал догазификации в РФ в 1,6 млн домовладений

По словам гендиректора компании Сергея Густова, уже есть возможность подключения к газу для 1,04 млн домовладений

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Потенциал подключения домов к газу в рамках программы догазификации в России составляет около 1,6 млн домовладений. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов.

"Общий потенциал догазификации в субъектах РФ составляет около 1 млн 600 тыс. домовладений", - сказал он.

По словам Густова, уже создана техническая возможность подключения к газу для 1,04 млн домовладений. При этом количество заключенных договоров с жителями "примерно такое же".

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций. Также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.

Выступая в октябре прошлого года на форуме "Российская энергетическая неделя", глава государства поручил продлить такую программу "за горизонт 2022 года" с учетом поступления новых заявок от граждан и расширения числа подключаемых объектов.

Полная версия интервью будет опубликована в 09:00 мск. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация