"Газпром межрегионгаз" оценил потенциал догазификации в РФ в 1,6 млн домовладений

По словам гендиректора компании Сергея Густова, уже есть возможность подключения к газу для 1,04 млн домовладений

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Потенциал подключения домов к газу в рамках программы догазификации в России составляет около 1,6 млн домовладений. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов.

"Общий потенциал догазификации в субъектах РФ составляет около 1 млн 600 тыс. домовладений", - сказал он.

По словам Густова, уже создана техническая возможность подключения к газу для 1,04 млн домовладений. При этом количество заключенных договоров с жителями "примерно такое же".

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций. Также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.

Выступая в октябре прошлого года на форуме "Российская энергетическая неделя", глава государства поручил продлить такую программу "за горизонт 2022 года" с учетом поступления новых заявок от граждан и расширения числа подключаемых объектов.

Полная версия интервью будет опубликована в 09:00 мск.