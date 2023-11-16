В ВАРПЭ заявили, что оптовая цена икры горбуши к середине ноября снизилась на 25%

Стоимость за 1 кг продукции составила 3500 рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Оптовая цена за 1 кг икры горбуши к середине ноября снизилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

"Аналитическая группа ВАРПЭ зафиксировала снижение оптовых цен на красную икру на Дальнем Востоке. Так, килограмм икры горбуши в дальневосточном опте к середине ноября стоил в среднем 3500, что почти на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что оптовые цены на икру кеты соответствуют уровню прошлого года - 4000 рублей за 1 кг. "Вместе с тем есть предложения за 3500 рублей, что на 12% меньше показателя ноября прошлого года", - отмечает ассоциация.

Как рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев, чьи слова приводятся в сообщении, в этом году на фоне удачной лососевой путины заметно вырос объем добычи красной икры: за три квартала года произведено 21,147 тыс. тонны, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Он также напомнил, что лососевая путина этого года стала одной из самых рекордных за всю историю наблюдений: вылов превысил 608,4 тыс. тонн.

"Это и привело к снижению цен сначала на саму красную рыбу, а затем и на ее икру", - пояснил Зверев. Он также добавил, что выпуск красный икры превысил показатель рекордного 2018 года: за три квартала этого года произведено почти на 17% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Ассоциация ожидает, что объем производства красной икры по итогам 2023 года в несколько раз превысит прошлогодний показатель и достигнет более 25 тыс. тонн.

При этом Зверев отметил, что на цену на полке, влияет качество готовой икры, которое зависит в том числе от вида рыбы, района вылова, месяца вылова, технологии производства и рецептуры засолки. "Поэтому как в опте, так и в магазинах можно часто встретить икру одного и того же объема или типа фасовки, но значительно отличающуюся по цене", - добавил он.