В Херсонской области цены на товары стабилизировались относительно 2022 года

В министерстве промышленности и торговли отметили, что дефицита товаров в регионе нет

ГЕНИЧЕСК, 16 ноября. /ТАСС/. Ситуация с ценами в Херсонской области стабилизировалась по сравнению с прошлым годом, дефицит товаров не фиксируется. Об этом сообщили ТАСС в министерстве промышленности и торговли региона.

"Ситуация с ценами стабильная. Резкого повышения цен не фиксируется, товары представлены в широком ассортименте, дефицита нет. Ситуацию удается удерживать под контролем, несмотря на военное положение, обстрелы со стороны ВСУ и негативные последствия разрушения Каховкой ГЭС", - сказали в пресс-службе.

Для решения проблемы высоких цен власти региона приняли несколько мер. Так, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ "Об установлении предельно допустимых розничных цен на социально значимые товары на территории Херсонской области в период военного положения" а Минпромторг региона утвердил перечень продовольственных и непродовольственных товаров и предельно допустимые розничные цены на них. Кроме того, глава Херсонской области поручил создать штабы по контролю за соблюдением предельно допустимых розничных цен на данные категории товаров.

Помимо прочего, в регионе продается социальный хлеб за 16 и 18 рублей. Минпромторг Херсонской области совместно с органами прокуратуры региона контролирует соблюдение цен на него.