16 ноября, 04:03

В Забайкалье урожай гречихи вдвое превысил уровень 2022 года

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона, по итогам уборочных работ намолотили 12 тыс. тонн зерна

ЧИТА, 16 ноября. /ТАСС/. Урожай гречихи в Забайкальском крае почти в два раза превысил показатели прошлого года, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.

"Одной из ведущих сельскохозяйственных культур по урожайности в 2023 году стала гречиха. По итогам уборочных работ аграрии края намолотили 12 тыс. тонн этой зерновой культуры с площади 10,5 тыс. га, при средней урожайности 11,4 центнера с га. Год назад валовой сбор гречихи в Забайкалье составил 6,7 тыс. тонн: было обмолочено 7,1 тыс. га, урожайность равнялась 9,5 центнера с одного га", - приводятся в сообщении слова замминистра сельского хозяйства Забайкалья Александра Тюкавкина.

Кампанию по уборке гречихи в регионе вели девять хозяйств. Лидером стал Приаргунский район. Здесь фермеры собрали 6,9 тыс. тонн зерна.

Урожайность зерновых культур в Забайкальском крае увеличилась на 7,7% по итогам уборочной кампании. В этом году показатель составил 16,7 центнера с га, в прошлом году - 15,5 центнера с га. Всего в крае в 2023 году было собрано 174,5 тыс. тонн различных зерновых культур. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
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