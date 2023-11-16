16 ноября, 04:14,
обновлено 16 ноября, 04:40
Военная операция на Украине

Конгресс США принял проект финансирования работы правительства без помощи Украине

Здание Конгресса США. AP Photo/ J. Scott Applewhite
Здание Конгресса США
© AP Photo/ J. Scott Applewhite

Инициативу поддержали 87 сенаторов, 11 высказались против

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США принял план продолжения финансирования работы федерального правительства страны без помощи Израилю и Украине, который 14 ноября был одобрен Палатой представителей. Трансляцию заседания вели американские новостные телекомпании.

Инициативу поддержали 87 сенаторов, 11 высказались против.

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Теперь законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства отправляется на стол президента США Джо Байдена, который, как ожидается, подпишет его. Инициатива предусматривает продолжение финансирования работы некоторых правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, до 19 января 2024 года. Финансирование работы других ведомств и программ предлагается продлить до 2 февраля 2024 года. Законопроект не предусматривает выделения финансирования на оказание поддержки Израилю и Украине.

Байден, который сейчас принимает участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния), должен подписать документ до 18 ноября. 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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