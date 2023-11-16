"Газпром межрегионгаз": газификация обеспечена полностью российским оборудованием

Как отметил гендиректор компании Сергей Густов, по всей стране насчитывается около 300 производителей необходимых материально-технических ресурсов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Программа газификации регионов России обеспечена полностью российским оборудованием, а мощностей предприятий хватает для обеспечения растущих потребностей. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов.

"Полностью. У нас около 300 производителей материально-технических ресурсов - труб, фитингов, запорной арматуры, счетчиков, систем телеметрии, - из Московской, Вологодской, Новгородской областей, Республики Татарстан и других регионов. Мощностей этих предприятий достаточно для того, чтобы обеспечить наши растущие потребности в оборудовании и материалах", - сказал он.

Полная версия интервью будет опубликована в 09:00 мск.