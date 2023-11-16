В Башкирии за пять лет количество работающих пенсионеров выросло на 47%

Показатель составил 88 тыс. человек

УФА, 16 ноября. /ТАСС/. Количество работающих пенсионеров в возрасте до 69 лет выросло в Башкирии за пять лет почти на 48%, достигнув 88 тыс. человек. Основной причиной этому стала пенсионная реформа, сообщила ТАСС первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Ольга Кабанова.

"Ряд возрастных категорий показал прирост количества занятых. В том числе плюсовая динамика наблюдается в возрастной категории 60-69 лет, присутствие которых за пять лет выросло почти на 30 тыс. человек - с 59,5 тыс. человек в 2018 году до 88 тыс. человек. Очевидно, что повышение экономической активности населения данной возрастной категории связано с проведением пенсионной реформы", - сообщила Кабанова.

За этот же период существенно снизилась численность занятых в возрастной группе 20-29 лет - на 25%. А наибольший рост занятых наблюдается среди 30-39-летних - почти на 9% или до 572 тыс. человек.

Средний возраст занятого населения в Республике Башкортостан на начало 2023 года составил 41 год.