16 ноября, 04:34

В Башкирии за пять лет количество работающих пенсионеров выросло на 47%

Показатель составил 88 тыс. человек

УФА, 16 ноября. /ТАСС/. Количество работающих пенсионеров в возрасте до 69 лет выросло в Башкирии за пять лет почти на 48%, достигнув 88 тыс. человек. Основной причиной этому стала пенсионная реформа, сообщила ТАСС первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Ольга Кабанова.

"Ряд возрастных категорий показал прирост количества занятых. В том числе плюсовая динамика наблюдается в возрастной категории 60-69 лет, присутствие которых за пять лет выросло почти на 30 тыс. человек - с 59,5 тыс. человек в 2018 году до 88 тыс. человек. Очевидно, что повышение экономической активности населения данной возрастной категории связано с проведением пенсионной реформы", - сообщила Кабанова.

За этот же период существенно снизилась численность занятых в возрастной группе 20-29 лет - на 25%. А наибольший рост занятых наблюдается среди 30-39-летних - почти на 9% или до 572 тыс. человек.

Средний возраст занятого населения в Республике Башкортостан на начало 2023 года составил 41 год. 

Теги:
РоссияБашкортостан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация