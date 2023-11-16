16 ноября, 05:10

В России продажи автомобилей с пробегом в октябре выросли на 11,9%

Они составили 489,1 тыс., говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Продажи подержанных автомобилей в России в октябре выросли на 11,9% по сравнению с октябрем 2022 года и составили 489,1 тыс. автомобилей. При этом по сравнению с сентябрем 2023 года показатель снизился на 4%, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

Всего в январе - октябре 2023 года в России было продано 4,8 млн машин с пробегом. Это на 22,3% больше показателя за аналогичный период 2022 года.

"По данным агентства "Автостат", в октябре 2023 года жители нашей страны приобрели 489,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 4% меньше, чем месяцем ранее, но на 11,9% превышает результат октября прошлого года", - отмечается в сообщении.

Лидером вновь стал отечественный бренд Lada, продажи которого в октябре 2023 года на российском рынке подержанных автомобилей выросли на 13,4%, до 113,7 тыс. За 10 месяцев 2023 года продажи достигли 1,04 млн автомобилей (+9,1%). На втором месте - бренд Toyota, чьи продажи выросли на 10,5% по сравнению с октябрем 2022 года и достигли 55,8 тыс., а в январе - октябре 2023 года - на 32%, до 573,4 тыс.

Тройку лидеров замыкает бренд Kia: продажи выросли на 13,4%, до 26,5 тыс. За январь - октябрь они увеличились на 30% и составили 271,8 тыс. единиц. Далее следуют марки Hyundai (26,1 тыс., +8,7%) и Nissan (25 тыс., +11,1%).

Самой популярной моделью среди машин с пробегом стал хэтчбек Lada 2114 "Самара-2". В октябре 2023 года в России продали 10,5 тыс. таких автомобилей, что на 9,2% превышает показатель прошлого года. На втором и третьем месте - Ford Focus (10,2 тыс., +4,1%) и Kia Rio (9,3 тыс., +3,6%). 

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