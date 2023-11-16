16 ноября, 05:34

В ГД предложили запретить ввод новых охранных зон без согласия с лицом, реализующим КРТ

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что необходимо дать застройщикам возможность доказывать нарушение обязательств по соглашению о комплексном развитии территорий по объективным причинам

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Предложенные поправки ко второму чтению законопроекта о регулировании вопросов комплексного развития территории (КРТ) подразумевают установку запрета на ввод новых охранных зон без согласования с застройщиком, реализующего КРТ на определенном участке. Об этом ТАСС сообщил автор поправок, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Парламентарий отметил, что сегодня уже после принятия решения о КРТ по границам проекта могут устанавливаться новые охранные зоны. Это серьезный риск при реализации долгосрочного проекта. "Предлагаем установить запрет на установление новых охранных зон без согласования лица, реализующего проект КРТ", - рассказал Кошелев.

Кроме того, другая предложенная Кошелевым поправка даст застройщикам возможность доказать в суде, что нарушение обязательств по соглашению о КРТ произошло по объективным или не зависящим от них причинам. По словам депутата, должен быть соблюден баланс прав и обязанностей органа публичной власти и застройщика. Он также добавил, что сегодня Градостроительным кодексом предусмотрено право органа власти в одностороннем порядке расторгать договор о КРТ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств застройщиком.

"Необходимо предусмотреть судебный порядок, когда в рамках судебного процесса у застройщика будет возможность доказать, что нарушение обязательств по соглашению о КРТ произошло по объективным причинам. Может быть, посмотреть на практику порядка расторжения контрактов в рамках госзаказа, где сегодня выстроен этот баланс", - резюмировал Кошелев.

Законопроект о регулировании вопросов комплексного развития территории был внесен в Госдуму правительством РФ в октябре 2023 года и принят в первом чтении в ноябре. Поправки предлагается внести в Градостроительный и Жилищный кодекс РФ. Предлагаемые изменения связаны с необходимостью уравнивания юридических лиц, обеспечивающих реализацию решения о КРТ, и застройщиков, с которым заключены договоры о КРТ, в правах и обязанностях при осуществлении отдельных этапов КРТ.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме КРТ, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Документом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников. Решение о вхождении дома в программу КРТ должно приниматься на общем собрании не менее чем двумя третями голосов собственников помещений или их представителей. Аналогично собрание может принять решение о выходе дома из программы. 

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