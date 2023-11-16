"Газпром межрегионгаз" оценивает доппоставки газа на рынок РФ к 2030 году в 40 млрд куб. м

Более половины из них уже законтрактованы, сообщил гендиректор компании Сергей Густов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. "Газпром межрегионгаз" оценивает потенциал дополнительных поставок газа на российский рынок к 2030 году в 40 млрд куб. м, более половины из которых уже законтрактованы. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов.

"В целом к 2030 году видим потенциал дополнительных поставок на внутренний рынок в объеме 40 млрд куб. м газа. Больше половины уже законтрактовано", - сказал он.

При этом уже в 2024 году только новым потребителям, в том числе и населению, "Газпром межрегионгаз" планирует дополнительно поставить 6 млрд куб. м газа, отметил Густов.