16 ноября, 06:26

Бюджет Колымы на 2024 год утвердили в первом чтении с доходами более 50 млрд рублей

Председатель областного парламента Сергей Абрамов подчеркнул, что положительную динамику развития экономики территории подтверждают налоговые прогнозы на прибыль и имущество организаций, доходы физических лиц и добычу полезных ископаемых

ТАСС, 16 ноября. Депутаты Магаданской областной думы на очередном заседании утвердили в первом чтении проект бюджета региона на 2024 год и плановый период до 2026 года. Доходы Колымы в следующем году составят более 50 млрд рублей, сообщил ТАСС председатель областного парламента Сергей Абрамов.

Абрамов отметил, что положительную динамику развития экономики территории подтверждают налоговые прогнозы на прибыль и имущество организаций, доходы физических лиц и добычу полезных ископаемых. При расчете последнего учитывалась добыча золота в объеме 59 тонн, серебра - 580 тонн, а также прогнозная цена на них. Учтены и ожидаемые потери от выпадающих доходов, связанные с особенностями уплаты налога резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) и участниками региональных инвестиционных проектов.

"На первое место выходит налог на прибыль организаций [14,7 млрд рублей], что позитивно характеризует базовый сценарий социально-экономического развития Магаданской области и в целом экономики нашей территории. В два предыдущих года на первом месте был налог на доходы физических лиц. Следующий финансовый год начнем более уверенно, чем 2023 год: бюджет [на 2024 год] мы утверждали изначально с доходами в 47 млрд рублей, а сейчас база - уже 50 млрд. Уверенность дают и прогнозные объемы добычи золота", - рассказал депутат.

На 2024 год утверждены следующие параметры финансового документа: доходы - более 50 млрд рублей, расходы - 50,5 млрд рублей, дефицит - 450 млн рублей, что составляет 1,1% утвержденного общего годового объема доходов без учета безвозмездных поступлений. В принятой в первом чтении редакции бюджета объем безвозмездных поступлений на 2024 год запланирован в сумме 7,6 млрд рублей. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности заложены в объеме 1,4 млрд рублей. Финальное (второе) чтение регионального бюджета состоится на следующем заседании Магаданской областной думы, которое запланировано на вторую половину декабря.

В 2024 году в Магаданской области предусмотрены повышение на 4% оплаты труда отдельных категорий работников, публичных нормативных обязательств, стипендиального фонда, субсидирование "межтарифной разницы" ресурсоснабжающим организациям. На государственную поддержку семьи и детей планируется направить около 13 млрд рублей - более четверти всех расходов бюджета региона.

По информации пресс-службы областной думы, на заседании также вынесли поправки к действующему бюджету области на 2023 год. Его доходная и расходная части увеличились на 972,7 млн рублей и достигли 58,1 млрд и 58,5 млрд рублей соответственно. 

Теги:
РоссияМагаданская область
© Информационное агентство ТАСС
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