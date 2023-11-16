Оборот Ozon от продаж товаров и услуг в III квартале увеличился в 2,4 раза

Он составил 450,819 млрд рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon в третьем квартале 2023 года увеличил оборот от продаж (GMV, включая услуги) в 2,4 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 450,819 млрд рублей, говорится в сообщении компании о неаудированных финансовых результатах по МСФО.

Компания также повысила свой прогноз по динамике GMV за полный 2023 год. Ozon ожидает, что показатель вырастет на 90-100% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, онлайн-ретейлер ожидает, что скорректированная EBITDA по итогам текущего года будет положительной.