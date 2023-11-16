16 ноября, 07:06

Киев, Кишинев и Бухарест оптимизируют ж/д перевозки из-за блокады КПП перевозчиками Польши

Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев отметил, что в результате этих договоренностей должно произойти увеличение пропускной способности пункта "Джурджулешты - Галац" втрое

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Киев договорился с Кишиневом и Бухарестом оптимизировать железнодорожные перевозки в связи с ситуацией на польско-украинской границе. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

По его словам, состоялась встреча представителей железнодорожных операторов трех государств. "Целью встречи было улучшение системы грузоперевозок в направлении Рени (украинский морской порт и узловая ж/д станция на левом берегу Дуная) - Джурджулешты (ж/д станция и единственный порт Молдавии на Дунае) - Галац (город и порт на востоке Румынии в устье Дуная) и обратно", - написал он в своем Telegram-канале.

"С учетом блокировки со стороны Польши автомобильных грузоперевозок с Украины и информации, что подобная ситуация может сложиться еще и на украинско-словацкой границе, румынско-молдавский железнодорожный трафик приобретает очень большое значение", - подчеркнул парламентарий. По его словам, стороны договорились о "проезде поездов через Рени нон-стоп, о координации объемов транспортировки за пять дней до их осуществления, о передаче комбинированных поездов, состоящих из 50-60 вагонов, из Молдавии в Румынию, о трехстороннем обмене информацией о движении вагонов, об интеграции терминалов приемника в Галаце в украинскую автоматизированную систему".

Гетманцев отметил, что в результате этих договоренностей должно произойти увеличение пропускной способности пункта "Джурджулешты - Галац" втрое, сокращение времени движения в пути вагонов между Молдавией, Украиной и Румынией на два-три дня, а также снижение транспортных расходов.

О ситуации на польско-украинской границе

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года. Вследствие этого водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах.

Накануне вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин сообщил, что с 21 ноября польские перевозчики намерены заблокировать еще один пункт пропуска на границе. По данным ассоциации, из-за забастовки существенно дорожает стоимость логистики, что приводит к росту цен на товары и срыву контрактов. Так, расценки на доставку грузов из Польши на Украину уже выросли более чем в три раза, кроме того, европейские компании сокращают объемы заказов. Убытки каждого украинского перевозчика от простоя одного транспортного средства в очереди в ассоциации оценивают не менее чем в €300 в сутки. 

Теги:
УкраинаРумынияМолдавияПольша
© Информационное агентство ТАСС
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