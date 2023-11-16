Минцифры предложило увеличить уровень софинансирования проектов за счет IТ-компаний

Софинансирование может предоставляться только российскими юридическими лицами

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ предлагает повысить с 20% до минимум 50% уровень грантового софинансирования проектов IT-компаний России за счет средств получателя гранта. Проект постановления правительства РФ о внесении изменений размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Объем софинансирования проекта за счет средств получателя гранта составляет не менее 50% сметы реализации проекта. Объем софинансирования проекта за счет средств получателя гранта по каждому этапу проекта также должен составлять не менее 50% общего объема сметы реализации проекта", - говорится в документе. Уточняется, что софинансирование может предоставляться только российскими юридическими лицами.

Также в документе вносятся изменения в отношении участников конкурса, ими не смогут быть российские юридические лица, в уставном капитале которых "доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25%".

1 ноября министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе форума Cnews сообщил, что Минцифры РФ по итогам аудита приняло решение отказаться от дальнейшей прямой грантовой поддержки разработок ИТ-компаний.

Аудит грантов

В июле сообщалось, что Минцифры РФ до 1 сентября приостановит выдачу новых грантов на разработку в сфере IT, а также проведет независимый аудит компетенций сотрудников Российского фонда развития информационных технологий. Также министерство сообщало, что будет проведена независимая оценка компетенций сотрудников фонда, который является основным оператором по выдаче грантов, и будет проведен аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годах.

Позднее, на заседании комитета Госдумы по информационным технологиям, в ходе которого обсуждался проект бюджета РФ на 2024 год, министр цифрового развития РФ Шадаев рассказал, что в проекте не предусмотрено выделение средств на новые гранты для ИТ-компаний.