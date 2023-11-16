16 ноября, 07:11

В России сбор зерна к 1 ноября составил 140,59 млн тонн

Это на 7,7% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Хозяйства РФ всех категорий (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, хозяйства населения) к 1 ноября 2023 года собрали 140,59 млн тонн зерна (в первоначально оприходованном весе), что на 7,7% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (152,3 млн тонн). Эти показатели не учитывают данные по новым регионам России. Об этом говорится в материалах Росстата.

Зерновые культуры были обмолочены с 94% посевных площадей (с 94,6% в прошлом году).

По данным статистики, подсолнечника собрано 14,5 млн тонн, что на 28,4% больше, чем годом ранее (11,3 млн тонн). Он убран с 78,5% посевных площадей (с 62,7% в прошлом году).

Уборка овощей

Сахарная свекла выкопана с 73,5% площадей (64,7% год назад), накопано 36 млн тонн, что на 21,8% больше, чем год назад (29,6 млн тонн). Картофель убран с 97,4% площадей (93,8% год назад), накопано 19,3 млн тонн, что на 8,8% больше прошлогоднего (17,7 млн тонн).

Сбор овощей увеличился на 5,8%, до 12,6 млн тонн против 11,9 млн тонн год назад. Они убраны с 93,8% площадей (89,6% год назад).

Представленные показатели также не учитывают данные по новым регионам РФ, отметили в Росстате.

В начале октября глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев сообщил, что сбор зерна в России в 2023 году может достичь 135 млн тонн в чистом весе, из которых 90 млн тонн пшеницы. В октябре Минсельхоз РФ повысил прогноз по сбору зерна в России в 2023 году до 140 млн тонн в чистом весе. 

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