16 ноября, 07:14

"Билайн" вложился в проект сооснователя группы Qiwi Сергея Солонина

Сотовый оператор приобрел 12% в проекте компании "Теории от практиков", которая развивает платформу для корпоративного обучения Kampus

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Сотовый оператор "Билайн" инвестировал в компанию "Теории от практиков", которая развивает платформу для корпоративного обучения Kampus. О вложении сообщила пресс-служба оператора.

"Билайн" приобрел 12% в проекте. Сумма вложения не раскрывается. Сделка совершена через компанию "Хайв", созданную оператором связи для инвестиций в стартапы и развития предпринимательства.

Директор по инновациям "Билайна" Николай Евченко сообщил, что платформе окажут финансовую поддержку, поделятся с ней экспертизой и сетью контактов. Далее "Билайн" рассчитывает привлечь новых инвесторов в проект, добавил он.

Аудитория Kampus насчитывает 160 тыс. пользователей, платформа акцентирует внимание на автоматизации и совершенствовании процессов адаптации, развития и обучения работников как МСП, так и крупного бизнеса. Релиз платформы состоялся в марте 2021 года. Сооснователем проекта является предприниматель и сооснователь группы Qiwi Сергей Солонин. 

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