16 ноября, 07:14,
обновлено 16 ноября, 07:24

Квоту на экспорт минеральных удобрений увеличили на 2,2 млн тонн до 30 ноября

Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российское правительство увеличило на 2,2 млн тонн объем квоты на экспорт минеральных удобрений до 30 ноября 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Как следует из постановления, общий объем экспортной квоты превысит 18,5 млн тонн. Распределить объемы между экспортерами поручено министерству промышленности и торговли.

Уточняется также, что квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию. 

Теги:
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