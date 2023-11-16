В Киеве сообщили, что на польско-украинской границе находятся около 2 400 грузовиков

На трех заблокированных КПП перевозчики пропускают по несколько машин в час, заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Около 2 400 грузовиков ожидают возможности выехать из Польши на Украину, бастующие польские перевозчики пропускают по несколько машин в час. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"По состоянию на утро, по нашей информации, на территории Польши для движения в направлении Украины находятся, если говорить конкретно в направлении пункта пропуска "Ягодин", около 1 200 грузовиков. Еще 1 200 грузовиков находятся в направлении пунктов пропуска "Краковец" и "Рава-Русская", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

По его словам, перевозчики на всех трех заблокированных КПП пропускают по несколько машин в час, что значительно снизило возможность пересечения границы грузовиками. Демченко подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы разблокировать пункты пропуска.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах.

В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. А представители украинских компаний и объединений прогнозируют срыв многих контрактов. Европейские компании уже начали сокращать объемы заказов. В Ассоциации международных перевозчиков Украины также рассказали, что у водителей, ожидающих возможности пересечь границу, начались проблемы с едой и водой, заканчивается топливо. Кроме того, на сайте президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с требованием ввести санкции против поляков, блокирующих пункты пропуска.