16 ноября, 07:42

К кодексу этики в сфере ИИ присоединилось порядка 20 организаций

Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

В числе подписантов есть университет имени И. М. Сеченова, Российская государственная библиотека и Росгранстрой

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта подписали еще около 20 организаций. Церемония прошла в рамках Форума этики в сфере искусственного интеллекта "Поколение GPT. Красные линИИ" на площадке ТАСС.

К нему, как сообщили организаторы, присоединись несколько вузов - Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева, Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, и другие. Участниками кодекса также стали Российская государственная библиотека, главный информационно-вычислительный центр Минкультуры РФ, Росгранстрой, компания "Газпромтранс" и другие.

Как отметил замглавы Минэкономразвития, руководитель нацпроекта по ИИ Максим Колесников в своем обращении к участникам форума, даже без учета новых членов 270 организаций и органов госвласти согласились соблюдать установленные кодексом принципы.

Форум этики в сфере искусственного интеллекта "Поколение GPT. Красные линИИ" проходит на площадке ТАСС 16 ноября при поддержке Администрации президента РФ, Минэкономразвития России, а также комиссии по этике в сфере ИИ. В программе форума также круглый стол по теме межкультурного взгляда на глобальные вызовы развития ИИ, семь сессий по двум трекам и стратегическая сессия, где будет сформирован перечень инициатив по вопросам развития этики ИИ для включения в обновленную Национальную стратегию развития ИИ до 2030 года и в Кодекс этики.

26 октября 2021 года правительство РФ и несколько компаний, научно-исследовательских организаций подписали кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, который устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения в этой сфере. Крупнейшие российские компании, вузы и научно-исследовательские институты, в том числе МФТИ, Сбербанк, "Яндекс", МТС, "Ростелеком", РФПИ и "Газпром нефть" присоединились к кодексу этики в рамках первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" в октябре 2021 года. 

Теги:
РоссияИскусственный интеллект
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