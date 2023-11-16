ЕАБР предложил создать в Центральной Азии водно-энергетический консорциум

К 2028 году сочетание климатических изменений, наступления маловодного периода и ввода в эксплуатацию канала Кош-Тепа в Афганистане приведут Центрально-Азиатский регион к острому хроническому дефициту водных ресурсов, говорится в исследовании Евразийского банка развития по проблеме водосбережения и ирригации

АЛМА-АТА, 16 ноября. /ТАСС/. Нехватка водных ресурсов в Центральной Азии, которая будет остро ощущаться к 2028 году, требует создания в регионе международного водно-энергетического консорциума. Об этом говорится в исследовании Евразийского банка развития (ЕАБР) по проблеме водосбережения и ирригации в регионе.

"К 2028 году сочетание климатических изменений, наступления маловодного периода и ввода в эксплуатацию канала Кош-Тепа в Афганистане приведут Центрально-Азиатский регион к острому хроническому дефициту водных ресурсов. <...> Регион нуждается в консолидированном региональном подходе. Одним из наиболее эффективных решений является создание Международного водно-энергетического консорциума Центральной Азии", - говорится в исследовании.

"Консорциум мог бы сосредоточиться на реализации ирригационных проектов наравне с энергетическими. Его создание облегчит взаимодействие и диалог многосторонних банков развития с государствами региона", - подчеркнули в ЕАБР. В банке высказались за развитие партнерства стран региона с Афганистаном в сфере трансграничных водных ресурсов.

В ЕАБР также предложили создать региональный кластер, специализирующийся на современном ирригационном оборудовании. По оценке банка для ирригационной инфраструктуры Центральной Азии характерен высокий физический износ и недостаточный технический уровень. В результате "эффективность использования воды в сельском хозяйстве [региона] является низкой. 40% воды теряется в системе оросительных каналов", - подчеркивается в исследовании.

В начале ноября председатель правления ЕАБР Николай Подгузов сообщил, что в ближайшие три года банк планирует инвестировать в развитие водно-энергетического комплекса Центральной Азии более $400 млн.