"Тинькофф" открыл в Москве новую штаб-квартиру площадью 90 тыс. кв. м

В пресс-службе компании сообщили, что пространство создано по концепции "город в городе"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Новая штаб-квартира Tinkoff Space открылась в бизнес-центре AFI Square в формате гибкого офиса. Площадь 90 тыс. кв. м объединит в одном месте ключевые подразделения группы, сообщила пресс-служба "Тинькофф".

"Компания заняла всю площадь двух высотных башен Б1 и Б2 на 20 и 13 этажей общей площадью 90 тыс. кв. м. В настоящий момент вводится в эксплуатацию здание башни Б2, в которую постепенно начали переезжать первые сотрудники", - уточняется в сообщении.

В тексте указано, что новое пространство создано по концепции "город в городе", основные элементы которой: многофункциональная клиника с полным циклом услуг по ДМС, кафе и рестораны, дом быта, видовая веранда с зонами для работы и отдыха и другие. Отмечено, что на территории посажено более 6 тыс. растений, а на каждой кухне расположено по четыре контейнера для раздельного сбора отходов.

"Сегодня с нами уже более 70 тыс. тинькоффцев, которые горят своим делом и запускают проекты, меняющие рынок и задающие новые тренды. Рады сообщить, что, наконец, мы переезжаем в новый дом Tinkoff Space! Здесь выстроен идеальный баланс между работой и обычной жизнью с возможностью пользоваться всей инфраструктурой в самом офисе", - отметил председатель правления "Тинькофф" Станислав Близнюк.

Пресс-служба добавила, что при проектировании офиса минимизировано световое и шумовое загрязнение, а также выполнена оптимизация используемых ресурсов. Офис еще до открытия прошел сертификацию Eco Smart Office и получил платиновый, высочайший уровень соответствия.

Более того, "Тинькофф" спустя 3 года закрыл сделку с девелоперской компанией AFI Development о долгосрочной аренде строящегося в Москве бизнес-центра AFI Square. Подписание соглашения состоялось в начале лета 2020 года.