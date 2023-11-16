16 ноября, 08:19

"Тинькофф" открыл в Москве новую штаб-квартиру площадью 90 тыс. кв. м

В пресс-службе компании сообщили, что пространство создано по концепции "город в городе"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Новая штаб-квартира Tinkoff Space открылась в бизнес-центре AFI Square в формате гибкого офиса. Площадь 90 тыс. кв. м объединит в одном месте ключевые подразделения группы, сообщила пресс-служба "Тинькофф".

"Компания заняла всю площадь двух высотных башен Б1 и Б2 на 20 и 13 этажей общей площадью 90 тыс. кв. м. В настоящий момент вводится в эксплуатацию здание башни Б2, в которую постепенно начали переезжать первые сотрудники", - уточняется в сообщении.

В тексте указано, что новое пространство создано по концепции "город в городе", основные элементы которой: многофункциональная клиника с полным циклом услуг по ДМС, кафе и рестораны, дом быта, видовая веранда с зонами для работы и отдыха и другие. Отмечено, что на территории посажено более 6 тыс. растений, а на каждой кухне расположено по четыре контейнера для раздельного сбора отходов.

"Сегодня с нами уже более 70 тыс. тинькоффцев, которые горят своим делом и запускают проекты, меняющие рынок и задающие новые тренды. Рады сообщить, что, наконец, мы переезжаем в новый дом Tinkoff Space! Здесь выстроен идеальный баланс между работой и обычной жизнью с возможностью пользоваться всей инфраструктурой в самом офисе", - отметил председатель правления "Тинькофф" Станислав Близнюк.

Пресс-служба добавила, что при проектировании офиса минимизировано световое и шумовое загрязнение, а также выполнена оптимизация используемых ресурсов. Офис еще до открытия прошел сертификацию Eco Smart Office и получил платиновый, высочайший уровень соответствия.

Более того, "Тинькофф" спустя 3 года закрыл сделку с девелоперской компанией AFI Development о долгосрочной аренде строящегося в Москве бизнес-центра AFI Square. Подписание соглашения состоялось в начале лета 2020 года. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация