Комитет Думы одобрил проект о продаже данных дистанционного зондирования Земли Роскосмосом

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 28 ноября

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который наделяет госкорпорацию "Роскосмос" правом продавать данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) потребителям, в числе которых органы государственной власти. Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроектом предусматривается предоставление госкорпорацией "Роскосмос" на платной основе данных дистанционного зондирования Земли из космоса потребителям, в том числе органам государственной власти, иным государственным органам и органам местного самоуправления. Государственным и муниципальным заказчикам дается возможность закупать данные ДЗЗ у госкорпорации "Роскосмос" как у единственного поставщика.

Для исключения рисков потери времени при осуществлении закупки данных и продуктов ДЗЗ у "Роскосмоса" для обеспечения государственных нужд, в случае отсутствия у нее возможности осуществить поставку необходимых данных и продуктов, ГК "Роскосмос" ежегодно до начала планирования закупок на очередной финансовый год формирует заявки на предоставление данных и продуктов ДЗЗ на основании запросов государственных и муниципальных заказчиков.

В случае отсутствия возможности у госкорпорации осуществить поставку данных и продуктов ДЗЗ, указанных в заявках, ГК "Роскосмос" своевременно уведомляет об этом заказчиков. Это позволит им заблаговременно планировать закупки с учетом способа определения поставщика, временных затрат на проведение закупки и исключить риски несвоевременного обеспечения государственных нужд. Законопроект не создает рисков ограничения конкуренции и не будет препятствовать развитию рынка ДЗЗ, говорится в пояснительной записке.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 28 ноября.