Внук де Голля считает, что экономика РФ в отличие от западных стран значительно вырастет

Пьер де Голль добавил, что "они же в этом году вступят в рецессию, пока ваша страна будет развиваться"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Российская экономика будет расти в отличие от западных стран, которые в 2023 году вступят в рецессию. Об этом заявил ТАСС внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

"Нет сомнений, что экономика вашей страны в отличие от стран Запада будет дальше расти. Они же в этом году вступят в рецессию, пока ваша страна будет развиваться", - сказал он.

Пьер де Голль отметил, что "финансовые институты РФ получили значительное признание". "У вашей страны есть большие возможности для роста в будущем. В особенности в контексте БРИКС, объединения, в котором ведущую роль играет Россия. Я считаю, что ваша экономика значительно вырастет", - указал он.

"В будущем у нее будет все больше экономического и политического веса", - заключил де Голль.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Мероприятие, которое организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признано событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.