Азербайджан и Россия за 10 месяцев увеличили товарооборот на 20%

Государственный таможенный комитет сообщил, Москва заняла 3 место среди торговых партнеров Баку

БАКУ, 16 ноября. /ТАСС/. Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января - октября 2023 года составил $3,443 млрд, что на 20% больше показателя за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК).

По данным ведомства, за 10 месяцев экспорт азербайджанской продукции в Россию составил $961 млн, увеличившись на 33,6% в годовом выражении, а импорт товаров из РФ - $2,482 млрд (рост на 15,5%).

Согласно информации ГТК, Россия по итогам 10 месяцев заняла 3 место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. На долю торговых операций с Россией в этот период пришлось 7,91% внешнеторгового оборота республики.

По итогам 2022 года товарооборот между Азербайджаном и Россией увеличился в сравнении с предыдущим годом на 23,9% и достиг $3,71 млрд. Доля торговых операций с РФ в прошлом году составила 7,04% общего внешнеторгового оборота Азербайджана.