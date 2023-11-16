Бюджет Амурской области на 2024 год утвердили с профицитом в 1,1 млрд рублей

Доходы составят 94,3 млрд рублей, сообщила министр финансов региона Татьяна Митрофанова

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания утвердили бюджет Амурской области на 2024 год с профицитом в 1,1 млрд рублей в первом чтении. Доходы составят 94,3 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"В 2024 году доходы Амурской области составят 94,3 млрд рублей. При этом расходы прогнозируются в объеме 93,2 млрд рублей. Областной бюджет планируется с профицитом в 1,1 млрд рублей. Поступление собственных доходов области в 2024 году спрогнозировано с ростом в 1,2%, они составят более 74 млрд рублей. Также ожидаются поступления из федерального бюджета", - сказала министр финансов Амурской области Татьяна Митрофанова.

Она добавила, что значительную долю доходов бюджета традиционно составят налоговые поступления. К примеру, налог на прибыль прогнозируется в сумме 21,7 млрд рублей. Налог на доходы физических лиц прогнозируется с ростом на 6% в связи с увеличением зарплат. В текущем году за 10 месяцев в бюджет поступило 29,1 млрд НДФЛ. Прогноз доходов по налогу на имущество организаций рассчитан на 2024 год в объеме 10 млрд.

В целом в 2024 году областной бюджет будет ориентирован на повышение уровня жизни в Амурской области - увеличение зарплат, социальные выплаты и реализация нацпроектов. С 1 января минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5%, что потребует дополнительно 758 млн рублей. С учетом районных коэффициентов и процентных надбавок минимальная зарплата (свыше 19 тыс. рублей) по южным территориям области составит почти 31 тыс. рублей, по северным - более 42 тыс. рублей. По расчетам финансистов, общая сумма дополнительной потребности на оплату труда жителей области составит 1,6 млрд рублей. Также в регине планируют ввести новые ставки учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов и тьюторов. Для этого дополнительно потребовалось 309,2 млн рублей.

Ключевой задачей в 2024 году останется финансирование национальных проектов. На эти цели проектом бюджета предусмотрено 20,2 млрд рублей, из них 7,5 млрд - средства федерального бюджета и 12,7 млрд рублей - областные деньги. Больше всего направят на два нацпроекта - "Образование" и "Демография" - 4 млрд рублей.

Часть доходов бюджета будет направлена на погашение кредитов, ранее взятых областью. В 2024 году на выплаты по бюджетным кредитам запланировано 1,6 млрд рублей. К 2023 года государственный долг Амурской области оценивается в 38,7 млрд рублей, из которых 11,7 млрд - займы у банков и 27 млрд - недорогие бюджетные кредиты. В период с 2024 по 2026 годы планируется снижение объема государственного долга до 32,9 млрд рублей.