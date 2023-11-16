16 ноября, 09:19

Ростехнадзор приостановил выемку угля в лаве шахты "Чертинская-Коксовая" в Кузбассе

Причиной послужило несоблюдение требований технической документации

ТАСС, 16 ноября. Сибирское управление Ростехнадзора приостановило выемку угля в лаве № 450 на шахте "Чертинская-Коксовая" (принадлежит "ММК-Уголь") в Кемеровской области, сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"[Протокол о временном запрете деятельности от] 14 ноября на выемку угля в лаве № 450 ООО "ММК-Уголь" Шахта "Чертинская-Коксовая" за несоблюдение требований технической документации при креплении горной выработки, нарушение проветривания горной выработки, отсутствие свободного прохода для людей. В настоящий момент работы приостановлены Ростехнадзором", - написал он.

Всего за прошедшую неделю Ростехнадзор составил 10 протоколов о временном запрете. В частности, в шахте "Усковская" получил тяжелые травмы один из работников, были приостановлены работы на проведение конвейерного штрека № 48-10 и вентиляционного штрека № 48-12.

В октябре Ростехнадзор приостанавливал выемку угля в лаве на шахте им. Тихова, также принадлежащей "ММК-Уголь". Здесь не соблюдались требования технической документации при креплении горной выработки, монорельсовая подвесная дорога эксплуатировалась с нарушениями безопасности. 

Теги:
РоссияКемеровская область
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