Цивилев: у Кузбасса есть идеи, как сделать работу угольных электростанций еще дешевле

По словам губернатора, Кемеровская область получает электроэнергию из дешевого угля, а более дорогой отправляет на экспорт

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Кемеровская область предложит концепции снижения стоимости производства электроэнергии и тепла с помощью угольной генерации. Об этом рассказал в интервью ТАСС на площадке Международного форума-выставки "Россия" глава региона Сергей Цивилев, возглавляющий комиссию Госсовета по энергетике.

"У нас есть концепции, как развивать угольную отрасль, как сделать еще более дешевое электричество и тепло на угле. От этого будет зависеть средняя по стране цена по тарифам на тепло и электроэнергию для нашего населения и предприятий", - сказал он на Дне Кемеровской области на выставке-форуме "Россия". Как уточнил губернатор, этому будет, в частности, посвящена научно-практическая конференция, которая пройдет в регионе 17-23 ноября.

Цивилев привел в качестве примера успешного проекта повышения отдачи в отрасли город Белово, где власти изменили схему теплоснабжения, отказавшись от небольших котельных. "Мы провели трубы с горячей водой от Белово до Беловской ГРЭС, закрыли котельные и подали тепло от Беловской ГРЭС. В эти котельные завозили 200 тыс. тонн угля в год, вывозили 11 тыс. тонн золошлаковых отходов. Стоимость тепла зашкаливала. Мы ликвидировали все эти котельные, но Беловская ГРЭС ни на одну тонну угля не стала больше потреблять, потому что излишки сбрасывались. Экология кардинально изменилась, КПД Беловской ГРЭС подскочила с 37% до 85%", - отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что Кузбасс получает электроэнергию из дешевого угля, тогда как более дорогой отправляет на экспорт, возвращая таким образом инвестиции в добычу. "Мы на большие расстояния возим только дорогой уголь", - отметил Цивилев.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.