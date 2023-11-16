Челябинские аграрии собрали почти на четверть больше овощей, чем в 2022 году

Урожай составил 40 тыс. тонн

ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Урожай овощей в хозяйствах Челябинской области составил 40 тыс. тонн, что на 23% больше, чем было в 2022 году, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

Уборка овощей открытого грунта в хозяйствах региона завершена.

"Удалось повысить урожайность по овощам открытого грунта. Хозяйства региона в этом году собрали на 7,45 тыс. тонн овощей больше, чем в прошлом году, то есть 40 тыс. тонн. Это удовлетворят потребности региона", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что при этом картофеля, который учитывается отдельно, хозяйствами собрано 124,6 тыс. тонн в бункерном весе. Это на 16,3% больше, чем в 2022 году, позволяет не только покрыть потребности региона, но и поставлять картофель за пределы области.

Министр добавил, что на текущую дату в регионе зерна собрали 2 млн 135 тыс. тонн. Осталось обмолотить 35 тыс. га (сделать это пока мешают дожди).

12 апреля сообщалось, что в Челябинской области при благоприятных погодных условиях планируется собрать не менее 2 млн тонн зерна.