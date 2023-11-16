16 ноября, 09:18,
обновлено 16 ноября, 09:35

Поезда для ВСМ будут производиться на мощностях "Уральских локомотивов"

"Синара - транспортные машины" планирует разработать российский высокоскоростной поезд со скоростью до 400 км/ч

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Поезда для высокоскоростных магистралей будут производиться на мощностях "Уральских локомотивов". Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров компании "Синара - транспортные машины" (СТМ) Александр Мишарин.

"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

СТМ совместно с РЖД занимается разработкой отечественного высокоскоростного поезда. В конце 2022 года Александр Мишарин сообщал, что эскизный проект первого российского высокоскоростного поезда завершен. Кроме того, подготовлен проект создания экспериментальной модели высокоскоростного поезда с выходом в серийное производство. "Синара - транспортные машины" планирует разработать российский высокоскоростной поезд со скоростью до 400 км/ч. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация