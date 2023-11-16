Поезда для ВСМ будут производиться на мощностях "Уральских локомотивов"

"Синара - транспортные машины" планирует разработать российский высокоскоростной поезд со скоростью до 400 км/ч

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Поезда для высокоскоростных магистралей будут производиться на мощностях "Уральских локомотивов". Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров компании "Синара - транспортные машины" (СТМ) Александр Мишарин.

"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

СТМ совместно с РЖД занимается разработкой отечественного высокоскоростного поезда. В конце 2022 года Александр Мишарин сообщал, что эскизный проект первого российского высокоскоростного поезда завершен. Кроме того, подготовлен проект создания экспериментальной модели высокоскоростного поезда с выходом в серийное производство. "Синара - транспортные машины" планирует разработать российский высокоскоростной поезд со скоростью до 400 км/ч.