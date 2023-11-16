Более 6 млн туристов из РФ могут посетить Турцию в 2023 году

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой посетили организованный посольством России в Турции и Русским домом российский стенд на выставке TravelExpo Ankara 2023

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой посетили организованный посольством России в Турции и Русским домом российский стенд на выставке TravelExpo Ankara 2023

В 2022 году страну посетили свыше 5,2 млн российских туристов

АНКАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Более 6 млн туристов из России могут посетить Турцию до конца 2023 года. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой на полях проходящей в Анкаре выставки TravelExpo Ankara 2023.

"К сожалению, нового рекорда по этому показателю мы не ждем. Однако мы ожидаем, что число российских туристов, посетивших в 2023 году, будет выше в сравнении с прошлым годом. Мы прогнозируем, что их будет более 6 млн", - сказал собеседник агентства.

В 2022 году Турцию посетили более 5,2 млн российских туристов.