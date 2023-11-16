Путин обсудил с представителями бизнеса перевод некоторых компаний в российскую юрисдикцию

По словам пресс-секретаря президента, встреча проводилась именно для того, чтобы этот процесс был налаженным

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с представителями крупного российского бизнеса обсудил вопросы перевода некоторых компаний в российскую юрисдикцию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, действительно ли 15 ноября глава государства проводил встречу с деловыми кругами, представитель Кремля сказал: "Действительно, вчера состоялась встреча у президента с представителями крупного бизнеса".

"Обстоятельный разговор был. Ряд вопросов был сформулирован по линии РСПП, были разные выступления - и бизнес выступал, и представители экономического блока правительства выступали", - добавил Песков.

"Речь [на встрече Путина с деловыми кругами] шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности нашей экономики, по созданию более чем конкурентоспособных условий для завершения процесса перевода сюда компаний", - сказал представитель Кремля.

"Редомициляция активно фигурировала на повестке дня", - отметил Песков, уточнив, что "подавляющее большинство предпринимателей, которые принимали участие [во встрече], так или иначе сталкивались с незаконным отношением к себе за рубежом". "Сейчас активно идет процесс перевода бизнеса в российскую юрисдикцию", - добавил он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, встреча проводилась именно для того, чтобы этот процесс был налаженным, чтобы бизнес не сталкивался с проблемами и переводил в Россию свои компании, открывая в ней новые предприятия и создавая новые рабочие места. "Вот об этом, собственно, и шла речь", - пояснил Песков.