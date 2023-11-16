Набиуллина заявила, что последние повышения ключевой ставки ЦБ были необходимы

Глава Банка России отметила, что разговоры о недоступности кредита в экономике РФ преувеличены

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Банк России был вынужден повысить ключевую ставку, чтобы уменьшить потери и граждан, и бизнеса. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

"Мы понимаем, что многие озабочены повышением ключевой ставки. Но, поверьте, все расчеты и весь наш опыт показывают, что если бы мы этого не сделали, если бы вовремя не отреагировали, то потерь от этого и для граждан, и для бизнеса, и для государства было бы гораздо больше", - сказала она.

Набиуллина также отметила, что разговоры о недоступности кредита в экономике РФ преувеличены. "В целом, ситуация в экономике позитивная. Чтобы поддержать ее восстановление, мы в прошлом году достаточно быстро снизили ключевую ставку с 20% до 7,5% и держали ее неизменной до июля этого года. Все это время кредит был очень доступным - кредитование и населения, и бизнеса росло темпами около 20% и даже более, если считать год к году. Такое в последний раз было более 10 лет назад - в начале 2010-х годов", - сказала она.

По словам главы ЦБ, корпоративное кредитование развивалось темпом по 20% в 2023 году - четвертый год подряд наблюдалось ускорение кредитования предприятий. За последние 12 месяцев корпоративный кредитный портфель вырос на 11 трлн рублей. "Предприятия активно занимали для финансирования инвестиций, строительства жилья, исполнения госзаказов, сделок по покупке бизнеса уходящих иностранных компаний. Также шло и замещение валютных долгов рублевыми кредитами", - отметила Набиуллина.

Совет директоров Банка России на заседании в октябре повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п., до 15% годовых, указав на значительное усиление текущего инфляционного давления. В октябре ЦБ также повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 7-7,5% с 6-7% ранее. По оценкам регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.