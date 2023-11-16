16 ноября, 09:54

Физлица с марта 2022 года вложили в акции в 3,5 раза больше, чем институционалы

Директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова отметила, что IPO на Московской бирже сейчас "небольшие, порядка нескольких миллиардов рублей", однако их динамика растет

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российский рынок IPO (первичное публичное размещение - прим. ТАСС) оживает в первую очередь благодаря притоку денег физических лиц на рынок, сообщила директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. Нетто-приток средств физлиц с марта 2022 года оказался в 3,5 раза больше (280 млрд рублей против 80 млрд рублей), чем институционалов, следует из представленных ею данных.

"Если сравнивать с мартом прошлого года, нетто-притоки физических лиц на рынок акций составили порядка 280 млрд рублей, причем эти деньги идут как напрямую от физических лиц в акции - порядка 150 млрд рублей, так и через покупку БПИФов (доверительное инвестиционное управление) - около 130 млрд рублей", - сказала Логинова на встрече в рамках обсуждения основных направлений развития финансового рынка РФ на 2024 год и на период 2025-2026 годов.

Притока средств институциональных инвесторов на рынок акций в России пока скромнее - за тот же период нетто-приток составил порядка 80 млрд рублей. "Во многом это благодаря только каким-то разовым сделкам, концентрированным - с участием институциональных инвесторов", - добавила она.

Директор департамента отметила, что IPO на Московской бирже сейчас "небольшие, порядка нескольких миллиардов рублей", однако их динамика растет. "Наличие спроса среди российских инвесторов - в основном представленными физлицами - дает основание компаниям малого и среднего размера рассчитывать на то, что они могут привлечь капитал. У нас очень сильный банковский сектор, но даже они признают, что финансовый рычаг не безразмерный, и хотели бы, чтобы экономика уходила в долговую спираль", - заключила представитель Московской биржи. 

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