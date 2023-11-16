16 ноября, 10:07

В ЕАЭС приняли концепцию внедрения принципов зеленой экономики

В числе основных принципов официальный представитель коллегии ЕЭК Ия Малкина назвала транспарентность и кооперационную привлекательность при реализации зеленых проектов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Коллегия ЕЭК утвердила концепцию внедрения принципов зеленой экономики в странах ЕАЭС. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.

"В ЕАЭС приняли концепцию внедрения принципов зеленой экономики. Документ разработан в целях реализации Стратегии-2024. В нем определены четыре принципа зеленой экономики в ЕАЭС", - сказала Малкина.

В числе основных принципов она назвала транспарентность и кооперационную привлекательность при реализации зеленых проектов, обмен опытом и наработанной практикой национальных систем климатического регулирования между государствами-членами, экономическую эффективность, а также увеличение разрыва между экономическим ростом и антропогенным воздействием на окружающую среду.

"В подготовленной концепции впервые на уровне ЕАЭС определен набор международно признанных критериев отнесения проектов к зеленым. Использование этих критериев позволит каждому государству Союза обеспечить, с одной стороны, необходимый баланс между защитой экологии и климата и, с другой стороны, достижением национальных целей устойчивого социально-экономического развития", - добавила Малкина.

По ее словам, применение общеевразийских подходов к развитию зеленой экономики создает условия для взаимного признания национальных систем экологического регулирования и неприменения так называемых климатических барьеров, причем не только между государствами ЕАЭС, но и с поддерживающими эти принципы внешними партнерами Союза.

Малкина также сообщила, что странам ЕАЭС рекомендовано принимать во внимание концепцию при разработке мер по переходу к зеленой экономике. 

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