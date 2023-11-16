16 ноября, 09:33,
обновлено 16 ноября, 10:12

Набиуллина заявила, что превышение годовой инфляции в 7% нельзя считать "безобидным"

Председатель Банка России пояснила, что сейчас показатель годовой инфляции является результатом низкой инфляции конца 2022 и начала 2023 годов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России сейчас превышает 7%, и этот уровень нельзя назвать безобидным. Об этом заявила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Нас иногда упрекают, что мы избыточно подняли ставку, что она почти более чем в два раза выше текущей инфляции. Начну с того, что годовая инфляция последовательно растет, начиная с июня, сейчас уже больше 7%, и в соответствии с нашей целью в 4% это повышение нельзя назвать безобидным", - сказала она.

Набиуллина пояснила, что сейчас показатель годовой инфляции - это результат низкой инфляции конца прошлого и начала этого годов. Принимая решение по ключевой ставке, ЦБ отталкивается от текущей инфляции, указала она. "Мы часто приводим аналогию, что инфляция именно в годовом выражении - это как зеркало заднего вида, то есть мы видим спуски, подъемы, которые проехали, но зеркало мало вам говорит о том, что впереди. Так и в годовом показателе сейчас сидит очень низкая инфляция конца прошлого и начала этого годов. Принимая решения по ставке, мы смотрим на текущую инфляцию, на то, как месяц за месяцем растут цены", - сказала глава регулятора.

Согласно материалам ЦБ РФ, потребительские цены в России в октябре 2023 года выросли на 0,83%, годовая инфляция достигла 6,69%. В среднем за август - октябрь месячный прирост цен составил 0,88%, что в пересчете на год соответствует 11,1%. По данным ЦБ, темпы роста цен в июле - октябре были высокими по широкому кругу товаров и услуг.

По прогнозу Банка России, предпринимаемое ужесточение денежно-кредитной политики сдержит избыточное расширение внутреннего спроса и ограничит его проинфляционные последствия. Годовая инфляция в РФ в 2023 году сложится в диапазоне 7-7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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