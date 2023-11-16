Набиуллина: россияне за сентябрь - октябрь вернули на банковские депозиты 200 млрд рублей

Эта тенденция продолжится в ближайшие месяцы, заявила глава ЦБ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россияне за сентябрь - октябрь 2023 года вернули на банковские вклады 200 млрд рублей. Эта тенденция продолжится в ближайшие месяцы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"За сентябрь - октябрь граждане вернули на банковские депозиты 200 млрд рублей. <…> Рост депозитов, по нашей оценке, продолжится и в ближайшие месяцы", - сказала Набиуллина, подчеркнув, что повышение ключевой ставки в том числе было нацелено на стимулирование сберегательных настроений граждан.