16 ноября, 09:42

В Росэнергоатоме не назвали точных сроков окончания ремонта на энергоблоке №5 ЛАЭС

Директор департамента коммуникации Андрей Альберти отметил, что в данный момент "идет контроль и исследование причин нарушения в работе"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Росэнергоатом (РЭА, электроэнергетический дивизион Росатома) пока не называет конкретных сроков окончания ремонта высокоскоростной турбины на 5-м энергоблоке Ленинградской АЭС (ЛАЭС). Однако, как рассказали ТАСС в пресс-службе РЭА, прошлый подобный ремонт на том же блоке занял около двух месяцев.

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"Прогноза по сроку ремонта пока нет, так как идет контроль и исследование причин нарушения в работе. Прошлый подобный ремонт на том же блоке занял около двух месяцев", - сообщил ТАСС директор департамента коммуникаций РЭА Андрей Альберти.

Накануне генеральный директор АО "Росэнергоатом" Александр Шутиков на совещании в Минэнерго РФ сообщил, что энергоблок №5 Ленинградской АЭС был остановлен 12 ноября из-за разрушения лопаток турбины. "Двенадцатого ноября у нас остановился 5-й ленинградский блок. Разрушение лопаток первого ЦНД (цилиндра низкого давления - ТАСС). Сейчас идет разборка. Мы, конечно, берем на себя такие прогнозы, что все-таки до 22 декабря сумеем ввести, но самое главное сейчас - понять причину разрушения лопаток, так как это новое для нас явление", - сказал Шутиков.

Как сообщили ТАСС в Росэнергоатоме, аналогичные турбины установлены на новых энергоблоках ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС и на энергоблоке №6 Ленинградской АЭС. "Таких проблем здесь не было. Но мы всегда комплексно смотрим на каждый случай сбоя в работе оборудования АЭС, которые, к сожалению, бывают на таком сложном техническом объекте. Анализируем причины, смотрим аналогичное оборудование на серийных блоках, везде профилактически реализуем корректирующие мероприятия, чтобы свести такие случаи к нулю", - заверили в РЭА.

В свою очередь в пресс-службе компании "Силовые машины" сообщили, что поврежденная турбина К-1200 мощностью 1200 МВт является серийной турбиной проекта АЭС-2006. "Данные турбины успешно эксплуатируются с 2016 года на 4-х энергоблоках, и наработка без инцидентов составляет более 1,2 млн часов. Подобных или иных существенных замечаний к работе за весь период эксплуатации выявлено не было. Компания "Силовые машины" предпринимает все шаги для скорейшего пуска блока в эксплуатацию, а специально созданная отраслевая комиссия занимается поисками коренных причин данного несоответствия", - говорится в пресс-релизе компании. Сейчас специалисты "Силовых машин" совместно с сотрудниками атомной станции осматривают оборудование в условиях АЭС, чтобы определить дефекты и собрать информацию для расследования инцидента. "По результатам можно будет сделать какие-то выводы и определить компенсирующие мероприятия", - добавили в компании.

Ленинградская АЭС (город Сосновый Бор, Ленинградская область) является одной из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности 4400 МВт. Расположена на берегу Финского залива. Здесь эксплуатируются два блока с реакторами РБМК-1000 и два блока ВВЭР-1200. Энергоблоки №1 и №2 с реакторами РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Еще два новых энергоблока - №7 и №8 с реакторами ВВЭР-1200 - планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков №3 и №4 с реакторами РБМК-1000. 

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