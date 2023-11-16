В Болгарии отремонтировали шестой энергоблок АЭС "Козлодуй"

В процессе ремонта реализовали все запланированные мероприятия, связанные с долгосрочной эксплуатацией и повышения уровня безопасности энергоблока, а в его реактор зарядили свежее ядерное топливо

СОФИЯ, 16 ноября. /ТАСС/. Плановый ремонт завершился на шестом энергоблоке атомной электростанции "Козлодуй" в Болгарии. Об этом сообщила пресс-служба АЭС.

"16 ноября завершился плановый ежегодный ремонт шестого энергоблока. После проверки Агентства ядерного регулирования он был в 9:28 (10:28 мск) подключен к национальной электрической системе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в процессе ремонта реализовали все запланированные мероприятия, связанные с долгосрочной эксплуатацией и повышения уровня безопасности энергоблока, а в его реактор зарядили свежее ядерное топливо.

Пятый энергоблок станции работает в плановом режиме.