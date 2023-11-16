Сбер стал участником эксперимента по исламскому банкингу

Также в списке участников значатся банк "Ак Барс", ООО "Гетап", занимающаяся деятельностью по организации привлечения инвестиций, и управляющая компания "Ак Барс капитал"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. ЦБ РФ включил Сбербанк в перечень участников эксперимента по партнерскому (исламскому) финансированию, следует из материалов регулятора.

"Банк России 15.11.2023 принял решение внести в реестр участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию сведения о публичном акционерном обществе "Сбербанк России" (г. Москва)", - говорится в сообщении.

В октябре список участников насчитывал всего три организации: банк "Ак Барс", ООО "Гетап", занимающаяся деятельностью по организации привлечения инвестиций, и управляющая компания "Ак Барс капитал".

О законе

Закон, позволяющий начать в четырех регионах РФ эксперимент по партнерскому (исламскому) финансированию, вступил в силу 1 сентября 2023 года. Эксперимент планируется провести в четырех российских регионах в течение двух лет. В дальнейшем территория проведения и срок эксперимента могут быть расширены правительством РФ по согласованию с ЦБ.

Под исламским банкингом подразумевается ведение деятельности в соответствии с нормами ислама. Запрещены выплата процентов (риба) и производные от нее процентные сделки, сделки с условиями неопределенности (гарар), а также финансирование определенных секторов экономики: игорного бизнеса, производства свинины, алкогольной продукции, табака, оружия, боеприпасов. Нельзя финансировать торговлю всем перечисленным. Распространенные операции исламского банкинга - рассрочка, лизинг, долевое финансирование.