16 ноября, 10:00

ЕЭК согласовала концептуальные подходы к переходу ЕАЭС на НДС в онлайн-торговле

Речь идет об уплате НДС по месту реализации товара по аналогии с принципом страны назначения (страны покупателя), постановке налогоплательщика на учет в упрощенном порядке через интернет в стране потребления (или так называемую условную регистрацию)

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) согласовала концептуальные подходы для применения в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) новых механизмов налогообложения трансграничной электронной торговли для физических лиц. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.

"Комиссией проводится работа в части применения в ЕАЭС новых механизмов налогообложения и налогового администрирования трансграничной электронной торговли товарами в адрес физических лиц. В настоящий момент согласованы концептуальные подходы налогообложения при электронной торговле товарами физическим лицам", - сказала она.

Малкина добавила, что речь идет об уплате НДС по месту реализации товара по аналогии с принципом страны назначения (страны покупателя), постановке налогоплательщика на учет в упрощенном порядке через интернет в стране потребления (или так называемую условную регистрацию), а также о возложении на оператора электронной торговой площадки, через которую реализуются товары, обязанности по исчислению и уплате НДС.

Проект документа, по ее словам, находится в высокой степени готовности. По итогам согласования оставшихся не решенными "развилок" он будет направлен в страны для проведения внутригосударственного согласования, необходимого для принятия. 

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