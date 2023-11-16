В Японии назвали меры РФ и КНР в отношении импорта рыбы нарушением соглашения ВТО

Ограничения не основаны на научных данных, цитирует Kyodo слова японского представителя на встрече в Женеве

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Япония считает, что ограничительные меры РФ и КНР в отношении импорта японских морепродуктов, введенные после начала сброса в океан очищенной от радиации воды с АЭС "Фукусима-1", нарушают одно из соглашений Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщило агентство Kyodo.

"Эти ограничения не основаны на научных данных и противоречат соглашению ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер", - приводит агентство слова представителя Японии во время состоявшегося в Женеве заседания комитета, отвечающего за реализацию указанного соглашения. Как отмечает Kyodo, не исключено, что в будущем Япония может направить иск в ВТО в связи с введенными РФ и КНР ограничениями.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Вода проходит очистку с помощью системы ALPS, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1500 беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.

Решение Токио спровоцировало недовольство ряда стран. Главное таможенное управление КНР с 24 августа, когда начался первый этап сброса воды, полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.

Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября присоединился к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии. Отмечалось, что ограничения вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора. Токио призывает отменить ограничения на импорт японских морепродуктов, называя их "научно необоснованными".