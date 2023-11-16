16 ноября, 10:06

В Японии назвали меры РФ и КНР в отношении импорта рыбы нарушением соглашения ВТО

Ограничения не основаны на научных данных, цитирует Kyodo слова японского представителя на встрече в Женеве

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Япония считает, что ограничительные меры РФ и КНР в отношении импорта японских морепродуктов, введенные после начала сброса в океан очищенной от радиации воды с АЭС "Фукусима-1", нарушают одно из соглашений Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщило агентство Kyodo.

"Эти ограничения не основаны на научных данных и противоречат соглашению ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер", - приводит агентство слова представителя Японии во время состоявшегося в Женеве заседания комитета, отвечающего за реализацию указанного соглашения. Как отмечает Kyodo, не исключено, что в будущем Япония может направить иск в ВТО в связи с введенными РФ и КНР ограничениями.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Вода проходит очистку с помощью системы ALPS, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1500 беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.

Решение Токио спровоцировало недовольство ряда стран. Главное таможенное управление КНР с 24 августа, когда начался первый этап сброса воды, полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.

Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября присоединился к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии. Отмечалось, что ограничения вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора. Токио призывает отменить ограничения на импорт японских морепродуктов, называя их "научно необоснованными". 

Теги:
ЯпонияШвейцария
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация