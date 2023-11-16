16 ноября, 10:13

В "Яндексе" заявили о невозможности человечества создать цифровые копии в ближайшие 50 лет

Директор по развитию технологий ИИ Александр Крайнов отметил, что появление такой возможности будет заметно "за несколько лет до"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Люди не смогут воссоздать себя и, в том числе известных исторических личностей через так называемые цифровые копии на горизонте 50 лет, считает директор по развитию технологий ИИ "Яндекса" Александр Крайнов.

"Вероятность того, что мы это сможем воспроизвести в какое-то время <...>, я думаю, я не доживу до того момента, когда это произойдет. То есть в ближайшие лет 50 я не вижу, чтобы такая возможность была", - сказал эксперт на форуме этики в сфере ИИ "Поколение GPT. Красные линИИ" на площадке ТАСС.

"Но если возможность появится, мы увидим за несколько лет до. Пока до того горизонта, где мы видим, такого нет", - добавил он.

Форум этики в сфере искусственного интеллекта "Поколение GPT. Красные линИИ" проходит на площадке ТАСС 16 ноября при поддержке Администрации президента РФ, Минэкономразвития России, а также комиссии по этике в сфере ИИ. 

Теги:
Искусственный интеллект
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