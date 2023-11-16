16 ноября, 11:01

В Казахстане упразднили совет фонда "Самрук-Казына", который возглавлял Назарбаев

Cовет - консультативно-совещательный орган, в задачи которого входила выработка предложений по повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности фонда

АСТАНА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, в соответствии с которым упраздняется совет по управлению акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", который возглавлял первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Самрук-Казына".

"Президент Республики Казахстан подписал закон о внесении изменений в закон о фонде в части упразднения совета по управлению фондом. "В законе Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года "О Фонде национального благосостояния" статью 6-1 ("Совет по управлению фондом") исключить", - говорится в документе", - проинформировали в пресс-службе.

Cовет по управлению фондом - это консультативно-совещательный орган, в задачи которого входила выработка предложений по повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности фонда.

15 февраля 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы (лидер нации - прим. ТАСС)". Этот закон регламентировал статус и привилегии Назарбаева, а также членов его семьи. 

Теги:
КазахстанНазарбаев, Нурсултан АбишевичТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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