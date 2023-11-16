16 ноября, 10:40
Санкции в отношении России

Мэр Тбилиси исключил закупку новых вагонов метро у России из-за санкций

В 2021 году российский "Метровагонмаш" выиграл тендер на закупку вагонов для Тбилисского муниципалитета, однако в мае 2023 года мэрия Тбилиси начала процедуру разрыва соглашения с компанией из-за западных санкций

ТБИЛИСИ, 16 ноября. /ТАСС/. Российские компании, которые специализируются на строительстве вагонов, не смогут поставить их Тбилисскому метрополитену, так как находятся под международными санкциям. Об этом заявил на брифинге мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Все компании, которые в России производят указанные вагоны, находятся под санкциями, соответственно, они не смогут (поставить вагоны для Тбилисского метро - прим. ТАСС)", - сказал Каладзе.

Ранее правительство Грузии сообщило, что премьер-министр Ираклий Гарибашвили принял решение выделить из госбюджета €475 млн для приобретения 212 современных вагонов, которые будут использоваться в Тбилисском метрополитене.

В 2021 году Европейский банк реконструкции и развития объявил тендер на закупку вагонов для Тбилисского муниципалитета. Победителем тендера стал российский "Метровагонмаш", с которым было оформлено соглашение о поставке 40 новых вагонов. Однако в мае 2023 года мэрия Тбилиси сообщила, что начала процедуру разрыва соглашения с компанией из-за западных санкций. 

Теги:
ГрузияРоссияСанкции в отношении России
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