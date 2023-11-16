РФ и Венесуэла договорились принять практические меры для расширения торговых связей

Главы МИД обеих стран считают, что на фоне массированной санкционной кампании, которую развязал Запад, двустороннее сотрудничество Москвы и Каракаса должно способствовать повышению устойчивости национальных экономик

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Москва и Каракас договорились принять практические меры для расширения торговой и инвестиционной кооперации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто.

"У нас общее мнение, что на фоне массированной санкционной кампании, которую развязал Запад, наше двустороннее сотрудничество должно способствовать повышению устойчивости национальных экономик и реализации программ импортозамещения, укреплению технологического суверенитета наших стран. Исходя из этих установок, которые были одобрены в ходе контактов между нашими президентами (Владимиром Путиным и Николасом Мадуро - прим. ТАСС), мы договорились о практических мерах по расширению торговой и инвестиционной кооперации", - сказал министр.

Лавров отметил, что в ходе переговоров стороны также договорились о расширении контактов между деловыми кругами, учитывая текущие реалии и стоящие перед странами сегодняшние и долгосрочные задачи.