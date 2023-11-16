16 ноября, 10:47

Глава Еврокомиссии призвала инвестировать в зеленое и цифровое будущее Украины

Урсула фон дер Ляйен не предложила никаких инвестиций в такое будущее Украины со стороны ЕК

БРЮССЕЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала инвесторов вкладывать деньги в зеленое и цифровое будущее для Украины. Об этом она заявила в своем видеообращении к инвестиционному форуму в Киеве, опубликованном Еврокомиссией.

"Украина хочет стать центром зеленой индустрии и цифровых технологий. У нее есть народ и воля, чтобы это могло свершиться. Поэтому давайте вместе инвестировать в такое европейское будущее", - сказала фон дер Ляйен.

Она не предложила никаких инвестиций в такое будущее Украины со стороны Еврокомиссии. Вместо этого, она напомнила о военной и финансовой помощи, которые ЕС уже оказал Киеву, а также о рекомендации Еврокомиссии Совету ЕС принять решение о начале переговоров о приеме Украины в Евросоюз. Она также подчеркнула, что Евросоюз уже полгода пытается согласовать предложение Еврокомиссии о выделении €50 млрд бюджетной помощи Украине на следующие четыре года. Если этот пакет будет принят, это значит, что Еврокомиссия будет финансировать бюджет Украины на уровне примерно €1,05 млрд в месяц, что в 1,5 раза меньше ежемесячных выплат от Брюсселя, которые Киев получает в 2023 году.

Проблема с утверждением этой программы в том, что в бюджете ЕС такой свободной суммы нет. Поэтому, предложив эту помощь в июне, Еврокомиссия сразу призвала страны ЕС внести дополнительные взносы в бюджет ЕС, что не вызвало понимания европейских столиц. Эта проблема станет одной из основных на саммите Евросоюза 14-15 декабря. 

Теги:
УкраинаФон дер Ляйен, Урсула
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